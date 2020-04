Inter, piace Kumbulla dell’Hellas Verona. Un rischio: la situazione

L’Inter lavora già per la prossima stagione. Uno degli obiettivi di mercato è Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona che sta disputando un ottimo campionato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter è pronta a chiudere l’affare. Ma esiste un rischio concreto

TRATTATIVA – Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona, piace all’Inter. La squadra nerazzurra, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, lavora all’operazione da gennaio. Il difensore della squadra veneta ha dimostrato di essere un prospetto importante in Serie A, ecco perché l’Inter tratta. Nella trattativa, come contropartite, potrebbero rientrare Dimarco e Salcedo che sono approdati al Verona in prestito in questa stagione.

IL RISCHIO – Vi è però un rischio: l’operazione col Verona non è ancora conclusa. Non è stato ancora trovato un accordo definitivo con gli scaligeri. L’Inter, in caso di partenza di Godin, ragiona su un acquisto importante in difesa e Kumbulla ha una valutazione che si aggira tra i 20 e i 25 milioni. Il tentennamento potrebbe indurre qualche altro club ad inserirsi: il Napoli, ed altri club, sono alla finestra. Esiste quindi il rischio di inserimenti improvvisi.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com