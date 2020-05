Nicchi: “Serie A, finalmente si riparte! Torniamo a parlare di gol e rigori”

Anche Nicchi, presidente dell’AIA, celebra la ripresa della Serie A ufficializzata in serata (vedi articolo). In un’intervista rilasciata all’agenzia Italpress ha commentato il via libera del Governo per il campionato da metà giugno, sperando sia il segnale per il ritorno alla normalità.

PASSO IN AVANTI – Marcello Nicchi e gli arbitri esultano per il ritorno della Serie A. Questa la valutazione del presidente dell’AIA: «Finalmente si riparte. È incoraggiante: se oggi possiamo ripartire è perché ci sono segnali positivi per quanto riguarda la pandemia. Ora speriamo di proseguire su questa strada, sperando di ricominciare a parlare di gol, rigori, calci d’angolo. La gente ne ha bisogno anche dal punto di vista psicologico».

Fonte: Italpress.it