Serie A, le due opzioni della vigilia: per...

Serie A, le due opzioni della vigilia: per l’Inter calendario fitto a prescindere

Condividi questo articolo

La Serie A domani avrà Consiglio e Assemblea di Lega, per definire il calendario della ripresa dopo l’OK del Governo. L’Inter attende di conoscere il debutto, sapendo che nei primi dieci giorni avrà almeno tre partite e sperando siano quattro (vedi articolo). Sky Sport segnala le due opzioni per il calendario.



DOPPIO CALENDARIO – La Serie A oggi ha ricevuto finalmente il via libera dal Governo e dal ministro Vincenzo Spadafora. Si ripartirà il 20 giugno, con la speranza di poter anticipare di una settimana con la Coppa Italia (vedi articolo). Il tentativo è avere l’OK per fare semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter) il 13 e 14 giugno, con finale mercoledì 17. Poi spazio al campionato, con Sky Sport che segnala due opzioni di calendario al vaglio dell’Assemblea di Lega. La Serie A potrebbe avere i recuperi della venticinquesima giornata (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari) il 20 giugno e l’intero ventisettesimo turno (con Inter-Sassuolo) il 23, l’alternativa è l’opposto. Poi ventottesima giornata il 27 giugno e ventinovesima il 30 chiudendo il mese del ritorno in campo, quindi chiusura (si spera) entro il 2 agosto. Domani mattina, finalmente, si avrà una prima bozza di calendario fra Serie A e Coppa Italia, con l’augurio che si possa ripartire senza fermarsi mai più.