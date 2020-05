Lautaro Martinez, da Barcellona si arrendono: “Inter, clausola o niente”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez, per tutto questo periodo di emergenza, è stato dato per fatto al Barcellona. Ora, dopo le parole di Ausilio (vedi articolo), anche il quotidiano catalano Sport si rende conto che per completare l’acquisto l’argentino ci sarà bisogno per i blaugrana di pagare la clausola rescissoria e per intero.

MA QUALE SCAMBIO! – Quasi ogni giorno il quotidiano (di Barcellona) Sport ha parlato di offerte, o presunte tali, al ribasso per Lautaro Martinez, inserendo proposte di scambio più o meno realistiche e cifre molto ridotte rispetto al reale valore del Toro. Nel giorno in cui andrà in onda l’intervista integrale di Piero Ausilio fa retromarcia e riduce le certezze sul trasferimento. Questa la prima pagina del giornale che sarà in edicola oggi: “L’Inter non cede per Lautaro Martinez, o clausola o niente. Barcellona, esigono i centoundici milioni di euro”.