Napoli vola a Glasgow! Spalletti vince 0-3 in trasferta contro i Rangers

Il Napoli vince facile 0-3 in Scozia contro il Glasgow Rangers, tre gol realizzati tutti nel secondo tempo. Azzurri a punteggio pieno nel Gruppo A della UEFA Champions League.

TUTTO FACILE – Il Napoli si impone a Glasgow per 0-3 contro i Rangers. La partita si sblocca soprattutto nel secondo tempo, quando l’arbitro fischia calcio di rigore per il Napoli al 60′: McGregor intuisce e para il rigore a Zielinski, ma Politano ribadisce in rete. A quel punto l’arbitro fischia gioco fermo e fa ribattere, ma McGregor para anche quello. Dopo 8′ nuovo calcio di rigore per il Napoli, questa volta batte Matteo Politano che spiazza il portiere avversario nell’angolino più lontano. All’85’ segna anche Giacomo Raspadori con il mancino dopo una grandissima azione del Napoli. Al 91′ c’è spazio anche per Tanguy Ndombele che riceve palla da Anguissa in mezzo l’area e segna il gol dello 0-3 finale. Quasi allo scadere della partita, l’arbitro prima concede un calcio di rigore per il Glasgow Rangers, ma dopo il consulto al VAR l’arbitro fa segno di proseguire.