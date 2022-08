Napoli, nuovo stop! Colombo si riscatta e impone il pari del Lecce

Il Napoli non riesce a rialzarsi dopo lo 0-0 con la Fiorentina di domenica. Al Maradona contro il Lecce finisce 1-1, con Colombo che prima sbaglia un rigore e poi segna un eurogol.

NUOVA X – Il Napoli si stacca dal gruppo di testa. La squadra di Luciano Spalletti non riesce a battere il Lecce al Maradona: finisce 1-1. A metà primo tempo rigore per gli ospiti, per un fallo di Tanguy Ndombele su Federico Di Francesco. Dal dischetto calcia (e segna) Lorenzo Colombo, ma l’arbitro non ha fischiato e fa ripetere. Sulla seconda battuta Alex Meret intuisce l’angolo e para il rigore. Dal possibile 0-1 all’1-0 in un minuto: al 26’ un tiro di Matteo Politano dalla destra diventa buono per Eljif Elmas, che deve solo toccare in rete da due passi. Colombo però si rifà al 31’, con un fantastico sinistro dai venticinque metri sul quale il portiere di casa non può nulla. Il Napoli prova a spingere con forza nella ripresa, anche con l’ingresso di Khvicha Kvaratskhelia. Il 2-1 lo sfiorano Victor Osimhen e Matteo Politano, mentre Wladimiro Falcone mura di piede Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo nel secondo minuto di recupero crossa per Osimhen, che di testa manda alto. È l’ultima grande occasione di Napoli-Lecce, stavolta il pari azzurro è amaro.