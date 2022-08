Bayern Monaco, altra goleada a -7 dall’Inter: trionfo in coppa

Il Bayern Monaco continua a essere un clamoroso rullo compressore. A sette giorni dall’esordio in Champions League in casa dell’Inter i bavaresi vincono 0-5 in DFB-Pokal col Viktoria Colonia.

NUOVA GOLEADA – Ventisei gol in sei partite stagionali. Questo il clamoroso score del Bayern Monaco, che stasera ha esordito in DFB-Pokal (la coppa di Germania) con un netto e inevitabile 0-5 al Viktoria Colonia, formazione di 3. Liga. La squadra di Julian Nagelsmann sblocca la situazione al 35′ con Ryan Gravenberch, arrivato in estate dall’Ajax. Nel primo minuto di recupero del primo tempo raddoppia Mathys Tel, si va al riposo sullo 0-2. È Sadio Mané a firmare il tris al 53′, ipotecando il discorso qualificazione. Jamal Musiala al 67′ e Leon Goretzka all’82’ rendono ancora più largo il distacco fra le due squadre. Prima di giocare con l’Inter (mercoledì 7 settembre ore 21 nell’esordio in Champions League al Meazza) il Bayern Monaco tornerà in campo sabato alle 15.30 in Bundesliga sul campo dell’Union Berlino, a sorpresa capolista a pari punti (dieci) dopo quattro giornate.