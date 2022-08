Juventus, Vlahovic (col vice) e non molto altro. Ma Spezia battuto

Una Juventus non certo così convincente riesce comunque a battere lo Spezia. All’Allianz Stadium finisce 2-0, con Vlahovic che segna in avvio ancora su punizione e Milik che torna al gol in Serie A.

GLI ATTACCANTI – La Juventus torna a vincere dopo due pareggi di fila. Successo per 2-0 dei bianconeri sullo Spezia, che non riesce a sfruttare alcuni momenti di difficoltà dei padroni di casa. Come contro la Roma è una punizione in avvio di Dusan Vlahovic a sbloccare il risultato. Al 9’ l’attaccante serbo calcia di nuovo dai venticinque metri, scavalca la barriera e finisce quasi all’incrocio. Tolto un gol di Emmanuel Gyasi annullato per fuorigioco lo Spezia non si vede quasi mai. Non riesce nemmeno a sfruttare, a pochi minuti dal riposo, un’incertezza in uscita di Wojciech Szczesny che si fa male sbagliando un intervento e lasciando in area il pallone. Il portiere polacco deve uscire in barella, dentro Mattia Perin. Dopo un discreto avvio di ripresa degli ospiti la Juventus va vicina al raddoppio al 66’, con un colpo di testa di Vlahovic parato sulla linea da Bartlomiej Dragowski. Un quarto d’ora dopo, invece, si invola Danilo da Silva sulla destra ma il suo tiro è a lato. Nel secondo minuto di recupero Fabio Miretti da destra mette in mezzo, Arkadiusz Milik si gira e segna chiudendo i conti.