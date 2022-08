Jordi Alba-Inter, clamorosa voce dalla Spagna: accordo col Barcellona!

Jordi Alba all’Inter entro le 20 di domani? La notizia, che avrebbe del clamoroso e pure pesanti risvolti anche sul fronte Gosens, arriva dalla Spagna dove si parla di accordo col Barcellona.

NUOVA OPZIONE – Proprio quando si pensava che ormai la possibilità di cessione per Robin Gosens fosse sfumata arriva un nuovo nome per la fascia sinistra dell’Inter. Si tratta di Jordi Alba, celebre terzino del Barcellona. Il giornalista spagnolo Gerard Romero, di Jijantes FC che segue la squadra catalana, afferma di accordo fra l’Inter e i blaugrana per il classe ‘89. Sarebbe un prestito, con ingaggio pagato per il 60% dal Barcellona. Manca però l’accordo con il giocatore, che per forza di cose andrà nel caso trovato entro meno di ventiquattro ore. Questo potrebbe riaprire scenari su Gosens, vista la situazione sulla sinistra. Intanto, però, bisogna aggiungere il nome di Jordi Alba fra quelli da monitorare nell’ultimo giorno di mercato.