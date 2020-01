Mutti: “Inter, Lukaku e Lautaro Martinez devastanti! Per lo scudetto…”

Bortolo Mutti ha parlato del pareggio di ieri tra l’Inter di Conte e l’Atalanta guidata Gasperini sottolineando le difficoltà di rosa per i nerazzurri nella corsa scudetto contro Juventus e Lazio

CONSAPEVOLEZZA – Bortolo Mutti, internuto durante la trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” su “Radio 24” ha parlato così: «In questo momento l’Atalanta mette in difficoltà chiunque. L’Inter ha sofferto, ma grazie a un pizzico di fortuna e a Handanovic ha portato a casa un risultato importante. La vera forza dei nerazzurri sono i due attaccanti che sono devastanti. Poi certo, con la rosa così corta il mancare delle energie si sente ancora di più. I cambi? Guardando la panchina Conte non ha molto a disposizione al momento. Per mantenersi ai massimi livelli e giocarsi il campionato contro la Juventus fino alla fine l’Inter dovrà fare per forza qualcosa sul mercato. Il vero fuoriclasse dell’Atalanta, ieri, era seduto in panchina: Gasperini che ha il coraggio e la consapevolezza di avere un gruppo di qualità che ti segue».