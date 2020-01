VIDEO – De Bruyne, che assist per Aguero: la reazione di Lukaku

Romelu Lukaku è un grande uomo spogliatoio. L’attaccante nerazzurro lo ha dimostrato in questi primi mesi all’Inter, ma grandi rapporti li ha con quasi tutti i compagni di squadra compreso Kevin De Bruyne

CHE ASSIST – Attraverso il proprio account Twitter, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha mandato un messaggio al proprio compagno di nazionale Kevin De Bruyne dopo un assist meraviglioso per il gol del momentaneo 3 a 0 realizzato da Sergio Agüero nella sfida contro il Manchester City. Questo il messaggio dell’attaccante: «Fratello sei un figlio di p*****a che passaggio».

@DeBruyneKev bruh you a bad motherf*** … what a pass 💀🤦🏿‍♂️

Questa invece la giocata fantastica del talento del Manchester City:

Kevin De Bruyne | Assist of the Season.

The Best Player In The Premier league.#AVLMCI pic.twitter.com/r5bT4iUfEq

— 🇧🇼 (@TheCityClout) January 12, 2020