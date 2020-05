Munoz: “Lautaro Martinez il più forte argentino a parte Messi. Richieste…”

Condividi questo articolo

Per Lautaro Martinez arriva un grande elogio: quello di miglior giocatore argentino tolto Messi. A farlo è il suo connazionale Ezequiel Munoz, difensore ex Palermo ora al Lanus che ha parlato in un’intervista con il sito “TuttoMercatoWeb”.

L’INCORONAZIONE – Da Ezequiel Munoz un riconoscimento per il connazionale Lautaro Martinez: «A parte Lionel Messi, è il calciatore più forte dell’Argentina. È forte, veloce, fa gol. Normale che lo vogliano tante squadre, è un top».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo