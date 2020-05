Pedullà: “Lautaro Martinez-Barcellona, offerta strepitosa ma due situazioni”

Su Lautaro Martinez al Barcellona Pedullà è possibilista, nonostante ci siano alcune cose poco chiare sulla vicenda. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, si è espresso sulle voci riguardanti l’attaccante argentino dell’Inter.

QUALE PERICOLO? – Per Alfredo Pedullà ci sono spiragli per un trasferimento di Lautaro Martinez, ma non le certezze che professa la stampa catalana: «L’unica cosa che può preoccupare l’Inter, se vogliamo dire così, è che la forbice è troppo grande sotto un aspetto. Quale? L’ingaggio. La proposta che il Barcellona ha fatto a Lautaro Martinez e al suo entourage, incassando il sì totale, è tre volte superiore all’attuale ingaggio che è due milioni e mezzo più bonus. Sfondiamo i dieci milioni di euro, arriviamo a un ingaggio al netto sugli undici-dodici milioni. Qui gli accordi sono assolutamente totali ed è una forbice grande, perché non ci sono stati incontri con l’Inter. Lui aggiunge a questa forbice anche il desiderio di voler giocare con Lionel Messi, questi sono temi a favore del Barcellona».

L’ALTRA MEDAGLIA – Pedullèa, però, non vede solo situazioni positive a tema blaugrana: «Il tema a favore dell’Inter è quello rappresentato dalla storia della clausola che il Barcellona non vuole pagare, ma il Barcellona si sente forte perché dice di avere il sì del ragazzo, che non si è mai esposto con l’Inter né ha incontrato l’Inter. Finché questo balletto resta aperta su questo tira e molla si sentono forti, perché loro comunque un accordo con l’entourage di Lautaro Martinez l’hanno raggiunto. Questa situazione può cambiare solo quando Lautaro Martinez dirà di essersi dimenticato il Barcellona, malgrado la grande offerta, perché vuole rimanere all’Inter. L’offerta è strepitosa ed è abbinta alla possibilità di giocare con Messi: sono due situazioni che lo fanno mettere in una situazione di attesa. È una situazione da seguire».