Lautaro Martinez al Barcellona? C’è la data limite per la trattativa con l’Inter

Lautaro Martinez al Barcellona potrebbe concretizzarsi, o saltare del tutto, nel giro di breve tempo. Questo nonostante, al momento, i pensieri di tutti non siano certo sul calciomercato. È quanto afferma il quotidiano Sport, che così come l’altro giornale catalano Mundo Deportivo (vedi articolo) mette la punta dell’Inter in prima pagina.

IL TEMPO PASSA – “Lautaro Martinez, limite dieci giorni”. Così la prima pagina di Sport, quotidiano di Barcellona, che ritiene come i blaugrana abbiano messo una data limite per chiudere l’operazione con l’Inter. Solo volontà di mettere pressione oppure il Barça può cambiare obiettivo per non andare troppo per le lunghe?