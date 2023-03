Mulattieri non si ferma più, altro gol con il Frosinone in Serie B!

Il Frosinone capolista della Serie B sta affrontando in casa il Venezia. La squadra di Fabio Grosso è in vantaggio per 1-0, l’attaccante di proprietà dell’Inter Samuele Mulattieri ha segnato il gol decisivo.

CONTINUITÀ – Samuele Mulattieri non si ferma più in Serie B. Il giocatore in prestito al Frosinone di proprietà dell’Inter ha segnato al minuto 15 il gol del momentaneo vantaggio della squadra di Fabio Grosso contro il Venezia. Quest’oggi è arrivata la terza rete nelle ultime cinque gare, la nona in campionato per la capolista indiscussa del campionato di questa stagione. Mulattieri ha colpito con il piede destro davanti al portiere avversario Joronen su assist di Roberto Insigne.