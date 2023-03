Mulattieri si ripete! Per l’attaccante doppietta in Frosinone-Venezia

Samuele Mulattieri non si ferma più. È arrivata la doppietta in Frosinone-Venezia per l’attaccante di proprietà dell’Inter: dopo la rete del primo tempo l’attaccante si è ripetuto nella ripresa

RETE – Samuele Mulattieri sta dando spettacolo in Frosinone-Venezia. Per l’attaccante di proprietà dell’Inter è arrivata la doppietta: dopo il gol siglato al 15′ nel primo tempo, l’attaccante ha siglato la rete del 3-0 al 50′ della ripresa che ha approfittato di un errore difensivo degli ospiti ed ha segnato a porta sguarnita, su assist di Oyono. Per l’attaccante si tratta del decimo gol in campionato.