Mourinho: «Milan gioca per lo scudetto, ma distante da Inter e Juventus»

Mourinho in conferenza stampa alla vigilia presenta la sfida tra Roma e Milan, tornando sulla lotta scudetto e sui derby giocati in carriera, con riferimento chiaramente all’Inter.

LOTTA SCUDETTO – José Mourinho ha presentato così la sfida con il Milan, citando la lotta scudetto: «Affrontiamo una squadra che gioca per il titolo, lo ha vinto due anni fa. Ovviamente adesso la distanza tra Inter e Juventus sembra non facile da colmare, ma il Milan è una squadra che lotta per il titolo».

I DERBY – José Mourinho torna a parlare dei derby giocati in carriera, citando quelli con l’Inter e anche l’ultimo perso tra Lazio e Roma: «Ho capito che per un tifoso del Chelsea giocare contro l’Arsenal non è la stessa cosa che giocare contro il Manchester City, che per un tifoso dell’Inter giocare contro la Juventus non è come giocare contro la Roma, ho capito cosa significa un derby. Il derby che abbiamo vinto è un derby pesante, ci sono derby con vittorie e sconfitte e derby con umiliazioni, il derby che abbiamo vinto è stata un’umiliazione, i derby che abbiamo perso li abbiamo persi per un dettaglio, per un errore che fosse arbitrale o personale, l’abbiamo fatto con la dignità di chi dà tutto, siamo usciti con la testa pulita».