Mourinho: «Mi sento migliorato rispetto all’Inter. Roma? Prima era rivale»

Mourinho ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale della Lega Serie A. L’allenatore portoghese, tornato in Italia alla Roma undici anni dopo aver lasciato l’Inter, fa un paragone con se stesso.

CRESCITA PROFESSIONALE – José Mourinho si autovaluta rispetto a come era da allenatore all’Inter nel biennio 2008-2010: «Sto molto meglio ora, lo dico sul serio. Mi sento migliorato ora, perché questo è un lavoro dove l’esperienza conta. Tutto diventa un déjà vu, perché sono passato attraverso tante esperienze da quando ho lasciato l’Italia. È chiaro che una cosa è arrivare in un Paese nuovo per la prima volta, dove parti da livello zero e hai tutto da imparare. Questo, ovviamente, non è il mio caso. Conosco l’Italia, il suo calcio e qualcosa della Roma, perché nel mio periodo italiano è stata la principale rivale ed era vicina a noi per vincere dei titoli. Sono pronto».