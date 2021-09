Marani: «Inter, in Champions obiettivo prime 16. Inzaghi come Allegri?»

Matteo Marani, giornalista, è intervenuto a “Sky Sport 24”. Tanti gli argomenti trattati tra cui anche l’Inter di Simone Inzaghi e il possibile rendimento in Champions League con l’obiettivo chiaro di superare il girone

CHAMPIONS LEAGUE – Matteo Marani si sbilancia: «Secondo me può fare qualcosa in più, almeno tra le prime 16. Lo scorso anno Inzaghi, in un girone non facile, ci è riuscito. Non è girata benissimo lo scorso anno, ma spero abbiano fatto tesoro di quanto sucesso. L’Inter sta danto una risposta eccellente».

DOMANDA – Marani si chiede quale sarà l’evoluzione del tecnico nerazzurro: «Mi chiedo “Inzaghi può essere il nuovo Allegri?”. Ha grandi caratteristiche, bravo. Non è inferiore a Conte a livello tattico, ma l’ex tecnico è unico. Se riesce a fare una buona gestione del gruppo, i nerazzurri potrebbero essere una sorpresa sfruttando – come fatto da Allegri alla Juventus – la base di Conte».