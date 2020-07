Morace: “Inter, con il Napoli disputata ottima partita. Sanchez? Da tenere”

Condividi questo articolo

Carolina Morace, in collegamento come di consueto per “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter e sulle prospettive dei nerazzurri in Europa League. Una battuta, infine, sull’importanza di Alexis Sanchez per la squadra di Antonio Conte

FONDAMENTALE – Queste le parole di Carolina Morace: «Ieri l’Inter ha disputato un’ottima partita, da tempo non la vedevo così. Mi è piaciuto, in particolare, l’impegno di D’Ambrosio e di Bastoni che era diverso rispetto alle altre partite. Si interscambiavano spesso con Brozovic e Barella e lasciavano la posizione difensiva per supportare e per alzare la linea della palla. Conte, al di la delle polemiche, sta studiando qualcosa di diverso. Lautaro Martinez? Per un attaccante quando segni pensi di aver fatto il tuo. Qui si tratta di un gol fatto dopo tempo, per cui lui si è detto “periodo negativo finito”. In chiave Europea, oltre all’argentino, fondamentale recuperare Sanchez. Il cileno è assolutamente da tenere, superato il periodo incerto ha trascinato la squadra. Attacca la profondità, sa dialogare con i compagni. Sa giocare anche con il trequartista, Lukaku invece fa più fatica».