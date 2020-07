Atalanta-Inter, uomini di Gasperini giÃ  al lavoro per preparare la sfida

Atalanta-Inter, uomini di Gasperini già al lavoro per preparare la sfida

Atalanta-Inter, in programma sabato alle 20:45, potrebbe essere decisiva per il secondo posto in Serie A. La squadra bergamasca, agli ordini di Gasperini, è tornata al lavoro in vista della sfida contro gli uomini di Conte

AL LAVORO – “Già archiviata la trasferta di Parma che ha fruttato altri tre punti preziosi in vista della volata per il secondo posto, i nerazzurri hanno già ripreso gli allenamenti questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Squadra divisa in due gruppi di lavoro in base al minutaggio nella gara di ieri sera. Domani, sempre a Zingonia, continuerà la preparazione al prossimo impegno che vedrà Gomez e compagni sfidare l’Inter sabato sera al Gewiss Stadium nell’ultima giornata della Serie A TIM 2019-2020”.

