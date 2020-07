Morace: “Corsa al secondo posto, i numeri dicono Inter”

Carolina Morace, in collegamento come di consueto per “Sky Sport 24”, ha esposto la sua analisi sulla corsa al secondo posto tra Inter e Atalanta

PARLANO I NUMERI – Morace analizza i numeri e vede una favorita: «All’Atalanta sono dentro gli eventi e vogliono battere record su record. L’Inter ha una capacità di creare situazioni offensive maggiore dell’Atalanta e corre meno rischi in difesa. I numeri dicono che è più Inter, ma poi bisogna anche vedere le singole partite».