Biasin: “Scudetto? In tanti hanno perso occasioni, Inter non pronta”

Condividi questo articolo

Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati”, ha parlato della lotta scudetto e del fatto che, vista la Juventus, molte squadre tra cui l’Inter abbiano perso una grande occasione

OCCASIONE PERSA – Biasin sostiene che molte squadre abbiano perso un’occasione: «E’ vero che tante squadre hanno perso un’occasione d’oro quest’anno che la Juventus era vulnerabile. Dobbiamo ragionare sul contesto, il calcio quest’anno è inedito e forse in una situazione normale la Juventus avrebbe avuto men problemi. Faccio fatica a fare un ragionamento sul calcio di quest’anno, è un delirio anche per gli allenatori. L’Inter è una squadra che non è ancora pronta per affrontare le 38 giornate tutte allo stesso livello, deve fare il salto di qualità».