Montella: «Inter fra le migliori in Italia ed Europa. Serie A avvincente»

Montella celebra l’Inter dopo che i nerazzurri hanno conquistato la vetta della Serie A (vedi classifica). L’allenatore dell’Adana Demirspor, in collegamento con Tiki Taka su Italia 1, valuta la corsa per il titolo.

LOTTA APERTA – Vincenzo Montella valuta la Serie A dalla Turchia: «Inter fra le migliori in Italia e in Europa? Sicuramente sì. Io credo che quest’anno il campionato sia veramente avvincente lì davanti, perché non escluderei nemmeno l’Atalanta. Il Napoli a me piace tantissimo, anche se ha avuto un paio di partite difficoltose. Sarà fondamentale vedere come riuscirà a reagire a queste due sconfitte. Sarà una bella lotta, anche il Milan ha margini di crescita. La vedo incerta fino alla fine».