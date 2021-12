Prima Pagina IN Edicola: dall’UEFA schiaffo all’Inter! Sorteggio farsa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Pasticcio UEFA, schiaffo all’Inter. Champions League, sorteggio ripetuto per un clamoroso errore. Dall’Ajax al Liverpool, campioni “puniti”. «Problema tecnico di un software di un fornitore esterno». L’ira del Real Madrid che incontrerà il PSG. I nerazzurri per la fuga. Forza e qualità, Inzaghi no limits. La squadra di Simone è quella meno lontana dall’idea di perfezione. Domenica lo scontro tra Pioli e Spalletti potrà favorirlo.

TUTTOSPORT

Villarreal-Juventus e Inter-Liverpool-Champions League: sorteggio farsa! Figuraccia UEFA a Nyon: operazione effettuata per due volte per un problema tecnico. Allegri passa dallo Sporting agli spagnoli, Inzaghi dall’Ajax alla squadra di Klopp.