Serie A, la classifica aggiornata dopo la 17ª giornata: Inter prima, +1 e +10

La diciassettesima giornata di Serie A, da ventiquattro ore, ha una nuova capolista: è l’Inter, ora leader della classifica a seguito del 4-0 al Cagliari. Col 2-0 della Roma allo Spezia (vedi articolo) non cambia tanto la situazione per i nerazzurri, che in aggiunta fanno il vuoto rispetto a chi sta fuori dalla top-4: +10 sulla quinta, che ora è la Fiorentina.

Genoa-Sampdoria 1-3 7′ Gabbiadini, 49′ Caputo, 67′ aut. Vanheusden, 78′ Destro (G)

Fiorentina-Salernitana 4-0 31′ Bonaventura, 51′, 84′ Vlahovic, 90′ Maleh

Venezia-Juventus 1-1 32′ Morata (J), 55′ Aramu

Udinese-Milan 1-1 17′ Beto, 92′ Ibrahimovic (M)

Torino-Bologna 2-1 24′ Sanabria, 69′ aut. Soumaoro, 79′ rig. Orsolini (B)

Verona-Atalanta 1-2 22′ Simeone (V), 37′ Miranchuk, 62′ Koopmeiners

Napoli-Empoli 0-1 70′ Cutrone

Sassuolo-Lazio 2-1 6′ Zaccagni (L), 63′ D. Berardi, 69′ Raspadori

Inter-Cagliari 4-0 29′, 68′ Lautaro Martinez, 50′ Sanchez, 66′ Calhanoglu

Roma-Spezia 2-0 6′ Smalling, 56′ Ibanez

CLASSIFICA SERIE A

Inter 40

Milan 39

Atalanta 37

Napoli 36

Fiorentina 30

Roma 28

Juventus 28

Empoli 26

Lazio 25

Bologna 24

Verona 23

Sassuolo 23

Torino 22

Sampdoria 18

Udinese 17

Venezia 16

Spezia 12

Genoa 10

Cagliari 10

Salernitana 8

PROSSIMO TURNO

DICIOTTESIMA GIORNATA

Lazio-Genoa venerdì 17 dicembre ore 18.30

Salernitana-Inter venerdì 17 dicembre ore 20.45

Atalanta-Roma sabato 18 dicembre ore 15

Bologna-Juventus sabato 18 dicembre ore 18

Cagliari-Udinese sabato 18 dicembre ore 20.45

Fiorentina-Sassuolo domenica 19 dicembre ore 12.30

Spezia-Empoli domenica 19 dicembre ore 15

Sampdoria-Venezia domenica 19 dicembre ore 18

Torino-Verona domenica 19 dicembre ore 18

Milan-Napoli domenica 19 dicembre ore 20.45