Tavelli: «L’Inter poteva vincere anche le partite che non ha vinto»

Per Tavelli l’Inter poteva già fare il vuoto in classifica. Il giornalista, da 23 su Sky Sport 24, parla del rendimento dei nerazzurri dopo aver conquistato la vetta della classifica.

IL FILOTTO – Fabio Tavelli analizza la capolista: «L’Inter le ha vinte tutte. Quelle che non ha vinto avrebbe potuto vincerle: con la Juventus avrebbe potuto vincere e col Milan avrebbe potuto vincere. Avesse vinto quegli scontri diretti si starebbe parlando di campionato finito: evidentemente non è così. Fra Atalanta e Roma c’è un abisso, francamente l’Atalanta gioca un altro campionato rispetto a questa Roma. Il sorteggio? Non c’era alternativa, perché Villarreal e Manchester United non potevano giocare assieme».