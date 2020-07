Minotti: “Inter, col nuovo modulo di Conte Sanchez può fare due ruoli”

L’Inter, dalla ripresa della Serie A, è passata al 3-4-1-2 per inserire al meglio Eriksen. Lorenzo Minotti, ospite di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha analizzato le novità tattiche di Conte trovando in Sanchez uno dei giocatori che più potrebbero approfittarne.

CAMBIO POSITIVO – Lorenzo Minotti vede Alexis Sanchez come novità per il finale di stagione: «Sicuramente, poi credo che tutto sia agevolato anche dal cambiamento che ha fatto Antonio Conte dopo la pausa. L’Inter ha cambiato sistema tattico: prima giocava con i tre di centrocampo col vertice basso, adesso ha il trequartista. Sanchez può anche giocare dietro i due attaccanti, perché è un rifinitore, oppure addirittura puoi giocare con Sanchez e Christian Eriksen più una prima punta. Secondo me, con questo nuovo modulo, si aprono anche degli spazi per un giocatore che sta dando dei bei segnali».