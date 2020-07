Ceccarini: “Assalto Inter a Tonali, attese novità Kumbulla. Junior Firpo…”

Ceccarini – Direttore di “TMW Radio” -, nel consueto editoriale per il portale “Tutto Mercato Web”, fa il punto sulle principali trattative condotte dall’Inter in vista della prossima stagione. Tonali a centrocampo e un difensore al posto di Godin, oltre all’esterno mancino

FASE CALDA – L’editoriale di Niccolò Ceccarini tocca anche il tema mercato nerazzurro: “L’Inter dopo il colpo Achraf Hakimi si sta concentrando su altre due operazioni. La prima riguarda Sandro Tonali (Brescia). Il vantaggio dei nerazzurri è ormai consistente e l’Inter è pronta a sferrare l’assalto decisivo per trovare la formula giusta per convincere Massimo Cellino. La valutazione è sui 40 milioni di euro. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno valutando quale può essere la formula giusta per il suo acquisto. Ma stiamo per entrare nella fase caldissima della trattativa. E se su Tonali l’Inter è ormai lanciata, diverso il discorso per il difensore centrale che dovrà sostituire Diego Godin. Marash Kumbulla è sempre fortemente nei pensieri nerazzurri, anche se la concorrenza è aumentata. Il blitz della Lazio è stato importante ma l’Inter è ancora in corsa perché i biancocelesti non hanno ancora trovato l’accordo con l’Hellas Verona. Presto ci dovrebbero essere novità. Per la fascia sinistra salgono le quotazioni di Emerson Palmieri (Chelsea). Nella lista anche Marcos Alonso (Chelsea) e Junior Firpo (Barcellona)”.

Fonte: Tutto Mercato Web – Niccolò Ceccarini