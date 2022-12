Milito: «Lautaro Martinez è un attaccante straordinario, stia tranquillo!»

Diego Milito, in collegamento telefonico con lo studio di ESPN, commenta la situazione di Lautaro Martinez e del suo blocco dal gol.

TRANQUILLITÀ – Ecco le parole di Diego Milito riguardo alla situazione vissuta da Lautaro Martinez. El Principe commenta come El Toro potrebbe risolvere questo momento: «Con tranquillità. è un attaccante straordinario lo ha sempre dimostrato, deve stare tranquillo. Queste situazioni trasmettono ansia, ci siamo passati tutti. Quando non arriva il gol è così. Deve stare tranquillo con la testa e così continuerà a segnare come ha sempre fatto, regalandoci diverse soddisfazioni».