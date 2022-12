FOTO – Skriniar e Bastoni sorridenti prima dell’ultimo allenamento ad Appiano Gentile!

L’Inter si prepara per l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile prima della partenza prevista per oggi pomeriggio in direzione Malta, dove la squadra resterà in ritiro fino al 9 dicembre. I fotografi della Pinetina hanno immortalato Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sorridenti durante l’ingresso in campo.

Fonte: Twitter [Inter]