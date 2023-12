Milito: «Inter vuole +11 contro un grande Napoli. Darmian esempio»

Prima del big match tra Napoli e Inter, ha parlato un grande ex dei nerazzurri. Diego Milito ha sottolineato le conseguenze che potrebbe avere una vittoria dell’Inter sul campionato, oltre ad elogiare Darmian, in diretta su DAZN.

SCOSSA – Milito vedrebbe grandi conseguenze al campionato in caso di vittoria dei nerazzurri: «L’Inter viene da 3 trasferte in una settimana, ha fatto turnover col Benfica e quindi stasera sono più in forma. Hanno una rosa di gran valore e da Scudetto. Thuram è il partner perfetto per Lautaro Martinez. Se guidano alla vittoria, significherebbe andare a +11 sul Napoli e sarebbe una grande scossa al campionato. Il Napoli è una grandissima squadra, hanno la consapevolezza di essere i campioni d’Italia e restano una squadra molto difficile da battere» Inoltre, ha elogiato in particolare il difensore dell’Inter Matteo Darmian: «Rappresenta una garanzia assoluta. Questo tipo di calciatore, serio e professionista, è fondamentale in una squadra che vuole vincere».