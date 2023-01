Milan, Maignan vicino il recupero! Ma contro l’Inter scelta già fatta – Sky

Mike Maignan dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana del Milan, è stato sottoposto a nuovi esami. Presto il francese tornerà a disposizione di Stefano Pioli, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, contro l’Inter in Serie A la scelta è già stata fatta.

VERSO IL RECUPERO – Inter e Milan dopo il trionfo nerazzurro in Supercoppa Italiana per 0-3, torneranno a sfidarsi il prossimo 5 febbraio a San Siro valida per la ventunesima giornata di Serie A 2022-2023. Nonostante il ritorno in campo, Mike Maignan non riuscirà comunque a recuperare in tempo per il terzo derby stagionale. Secondo quanto riportato da Sky, il francese è stato sottoposto a nuovi esami e dovrebbe rientrare solo per la metà di febbraio, saltando così il derby con i nerazzurri.