Barzaghi: «Zhang tra i più vincenti dell’Inter. Inzaghi deve fare uno step»

Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede dell’Inter per Sky Sport, ha parlato dei tanti meriti di Zhang nei successi del club. Si è poi soffermato sul momento di Lautaro Martinez e sull’abilità di Simone Inzaghi nel preparare le finali.

VINCENTE − Matteo Barzaghi ha parlato dei successi ottenuti da Steven Zhang e dalla dirigenza in questi anni a capo dell’Inter: «A furia di parlare del futuro Zhang continua a vincere trofei. Nella sua gestione ne sono arrivati 4. Nella storia dei presidenti nerazzurri è riuscito ad agguantare Ernesto Pellegrini e Ivanoe Fraizzoli per numero di titoli vinti. Ora è dietro solo a Giacinto Facchetti e ad Angelo e Massimo Moratti. Quindi comunque vada a finire qualcosa di importante è riuscito a farla. Prima con Conte e adesso con Inzaghi ha trovato il modo di incidere nella storia dell’Inter. Cosa accadrà in futuro non lo sappiamo, ma nonostante tutte le difficoltà economiche è riuscito a portare quattro titoli in bacheca. Poi oltre a Zhang è doveroso citare tutti gli altri dirigenti. Marotta, Ausilio, Baccin il vicepresidente Zanetti, Antonello e tutti gli altri».

MIGLIORAMENTI − Il giornalista si è poi soffermato sul momento di Lautaro Martinez ponendo una domanda sulla sua possibile crescita: «Su Lautaro Martinez in tanti sperano che la vittoria del Mondiale abbia portato in lui maggiore convinzione per gestire i periodi in cui non segna. Ora è in uno di quei momenti in cui fa sempre gol. Sta vincendo un trofeo dietro l’altro sia in nazionale che con con l’Inter, e ha solamente 25 anni. Però deve migliorare quando il gol non arriva. La vera domanda è: arriverà nuovamente quel momento anche ora che ha una maggiore esperienza dopo la vittoria in Qatar? Questo lo scopriremo più avanti. Ora sta facendo vedere tanta convinzione e fiducia. Il gol di ieri lo si segna solo quando si è liberi mentalmente o quando si ha tanta confidenza. Questo vuol dire che lui è in grande forma».

Barzaghi su Inzaghi e la sua imbattibilità nelle partite secche

IMBATTIBILE − Barzaghi ha infine parlato dell’abilità di Simone Inzaghi nel preparare le partite secche, ma ha anche indicato in cosa deve ancora migliorare. Le sue parole: «Quella di ieri è tra le migliori serate di Inzaghi insieme a Liverpool e alla vittoria sul Napoli. Prima della partita dicevamo che lui è molto bravo nelle sfide secche perché prepara bene le gare. Ieri sera si è vista questa sua abilità. La partita lui e il suo staff sono riusciti a prepararla in maniera perfetta. Ora però gli si chiede questa continuità anche nelle partite più difficili e sporche così da poter puntare a trofei più importanti. In particolare mi riferisco allo scudetto. Non parlo della Champions League perché quella è un discorso diverso».