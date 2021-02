Milan-Inter, guai in arrivo per i tifosi: identificazione...

Milan-Inter, guai in arrivo per i tifosi: identificazione in corso per le violazioni

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Milan-Inter si è giocata prima fuori da San Siro e poi dentro. E se lo 0-3 nerazzurro fa felici tutti i tifosi interisti, il lavoro della questura rischia di rovinare parzialmente la festa. Anche i tifosi milanisti nel mirino

FOLLIA ASSEMBRAMENTI – Il raduno che ha coinvolto oltre 5.000 tifosi milanisti e interisti fuori dallo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro prima dell’inizio del Derby di Milano non è passato inosservato. E ora molti dei protagonisti rischiano conseguenze legali per aver violato la normativa sugli assembramenti da evitare. Oltre al mancato distanziamento, da segnalare anche l’uso errato o addirittura il disuso delle mascherine. La Questura di Milano ha già iniziato ad analizzare i filmati delle per identificare i protagonisti degli assembramenti e chi verrà identificato riceverà una multa da 400 euro. A confermarlo è il portale “Sport Mediaset”. Ed è questo il lato negativo dell’ultimo Milan-Inter andato in scena. Seguiranno sicuramente aggiornamenti nei prossimi giorni.