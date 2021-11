Milan-Inter, Calhanoglu di personalità. Lautaro Martinez il peggiore – CdS

Milan-Inter, Calhanoglu il migliore in campo tra i nerazzurri secondo il Corriere dello Sport, bene anche Brozovic e Darmian. Lautaro Martinez il peggiore, ecco le pagelle secondo il quotidiano romano.

LE PAGELLE – Milan-Inter, primo tempo in attesa per le entrambe le squadre, poi controllo per mezz’ora. Inter superiore tatticamente ma le occasioni avute sono un rimpianto, come nel caso di Lautaro Martinez, che calcia e fallisce il secondo rigore concesso e sbaglia anche un’altra grande occasione: voto 4,5, il peggiore in campo tra i nerazzurri secondo il quotidiano romano. Molto meglio, invece, Marcelo Brozovic in cabina di regia, nella ripresa domina a centrocampo e detta i tempi alla squadra: voto 6,5 così come Darmian e Calhanoglu (il migliore in campo). L’esterno italiano si fa trovare sempre pronto e costringe al fallo Ballo-Touré in occasione del secondo rigore. Contro Kalulu ha la vita meno facile nel secondo tempo, ma ci prova sempre. Il turco, invece, si guadagna, calcia e realizza il primo rigore, sente la partita e dimostra tanta personalità.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.