Milan-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Milan-Inter si risolve con un nulla di fatto, il derby non ha nessun vincitore nonostante i nerazzurri abbiano molte occasioni in più, un rigore sbagliato e un autogol assurdo. Su questi due dati ci sono delle statistiche da segnalare.

DUE – Le stagioni consecutive con un rigore parato nel derby fra Inter e Milan. Un anno fa Samir Handanovic si era opposto a Zlatan Ibrahimovic, prendendo però gol sulla ribattuta.

TRE – I rigori sbagliati da Lautaro Martinez, sui dieci calciati da quando è all’Inter. Gli altri, prima di ieri, erano stati il 23 ottobre 2019 contro il Borussia Dortmund (parato da Roman Burki) e il 5 luglio 2020 contro il Bologna (parato da Lukasz Skorupski). Il suo primo tirato in Serie A era stato proprio in un derby Milan-Inter, segnato contro Gianluigi Donnarumma nel 2-3 del 17 marzo 2019.

QUATTRO – Gli anni passati dal precedente autogol in un derby fra Inter e Milan. Il 15 ottobre 2017 era stato Handanovic a farlo, su rimpallo fortuito dopo un tiro di Giacomo Bonaventura finito sul palo. A favore dei nerazzurri non c’è un’autorete nella stracittadina addirittura dal 14 marzo 1999, quando fu Bruno N’Gotty a infilare la sua porta.

QUATTRO – I rigoristi diversi in cinque rigori per l’Inter in questa Serie A. Contro l’Atalanta aveva calciato Federico Dimarco, colpendo la traversa. Lautaro Martinez è l’unico ad averne tirati due, aveva segnato contro il Sassuolo prima di sbagliare in Milan-Inter, dove invece ha colpito Hakan Calhanoglu. In gol anche Ivan Perisic contro la Lazio.

OTTO – Le partite dopo cui si è di nuovo verificato un pareggio nel derby. Non accadeva dal 4 aprile 2018, quando nel recupero di Serie A era finita 0-0 sempre con i rossoneri in casa. Poi i nerazzurri ne avevano vinto sei su sette fra campionato e Coppa Italia.