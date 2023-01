Milan, buona la prima: Salernitana battuta di misura. Protagonista Tonali

Il Milan vince sul campo della Salernitana per 2-1. Protagonista Tonali con un gol e un assist. Nel finale, campani agguerriti ma non riescono a trovare il pari

DI MISURA − Match intensissimo all’Arechi tra Salernitana e Milan. I rossoneri, dopo un iniziale avvio a stento con una squadra campana ben messa in campo, la sbloccano al minuto 10. Sandro Tonali imbecca Rafael Leao, che scarta Ochoa e insacca dentro da posizione defilata. Il gol del vantaggio accende gli entusiasmi del Milan con la Salernitana che abbassa progressivamente il proprio baricentro. Il raddoppio è questione di minuti. Minuto 15′, azione travolgente di Leao a sinistra che salta Lovato, a fiondarsi sul pallone Tonali che prima si infrange contro Ochoa e in seconda battuta conclude col destro per il 2-0. Uno-due letale del Milan che rischia a più riprese il tris già a primo tempo con Giroud e le folate del solito Leao. Nella ripresa, i rossoneri controllano la gara sfiorando il terzo gol con Giroud al 48′. Il finale diventa più accesso dal minuto 83, quando è l’ex Inter Bonazzoli a trafiggere Tatarausanu accorciando le distanze. Minuti di recupero in stile Mondiale: ben otto. Il Milan controlla il risultato sfiorando anche la rete con Dest, ma bravo Ochoa a chiudere la saracinesca.