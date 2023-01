Gabbiadini dà spettacolo, la Sampdoria torna a vincere: Sassuolo battuto

La Sampdoria torna a vincere. Dejan Stankovic può quindi tornare a sorridere. Ci pensano Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello nel primo tempo. Non basta la rete su rigore di Berardi. Al Mapei Stadium, il Sassuolo cade per 1-2.

PRIMO TEMPO – La Sampdoria ritrova i 3 punti e può sorridere. Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello trovano le reti che regalano lo 0-2 a fine primo tempo. I genovesi dominano la gara, non soffrendo quasi mai gli attacchi del Sassuolo. In due minuti la squadra di Dejan Stankovic spegne le speranze degli emiliani. Al 26′ Gabbiadini trova un gol spettacolare in rovesciata su assist di Bruno Amione, su cui Andrea Consigli non può nulla. Due minuti dopo arriva il raddoppio del terzino dei blucerchiati, Augello con un altro bel gol.

SECONDO TEMPO – Il Sassuolo scende in campo molto più deciso nel secondo tempo. Diverse occasioni per i neroverdi che non riescono a bucare la porta blucerchiata. Fino al 64′, quando per un’ingenuità del nuovo acquisto della Sampdoria Bram Nuytinck, arriva il calcio di rigore. Fallo su Andrea Pinamonti, dal dischetto va Mimmo Berardi che non sbaglia e fa 1-2. Il gol da fiducia al Sassuolo che cresce e inizia a cercare la rete del pareggio. La squadra di Dionisi va vicina più volte al gol ma trova un’ottima prestazione da parte di Emil Audero. Audero che finisce la gara con la testa fasciata per un brutto scontro. La Sampdoria comincia però il 2023 con tre punti.