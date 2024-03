Mazzoleni: «Crocifisso Acerbi prima della sentenza. Errore»

Mario Mazzoleni ha ritenuto corretto il comportamento dell’arbitro in Inter-Napoli e ha dato il suo parere sul caso Acerbi-Juan Jesus in diretta dagli studi di Sportitalia.

SBAGLIATO – Mario Mazzoleni ritiene sbagliata una cosa: «Io penso e sostengo che tutto era terminato già in campo quando l’arbitro non aveva preso decisioni disciplinari. Non aveva niente di concreto per l’espulsione del calciatore. Non era successo nulla, l’arbitro aveva gestito bene dal punto di vista umano chiamando i due giocatori vicini. Nessuno aveva dato dissenso nei confronti di Acerbi e questo aveva fatto sottintendere che nessuno aveva sentito nulla. Secondo me si è ingigantito un problema, parlare di razzismo è di moda ed è facilissimo crocifiggere un bravo ragazzo come Acerbi. Questo è un errore. Gravissimo quello che è successo, la beffa più grande è quella della Nazionale che manda a casa così un suo tesserato».