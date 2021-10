Mazzola: «Lotta titolo Napoli, Inter e Milan. Se non vice Inter tifo azzurri»

Mazzola, ex leggenda dell’Inter, è intervenuto in collegamento su Radio Kiss Kiss parlando anche della lotta scudetto. Per l’ex giocatore sono tre le squadre che si giocheranno fino alla fine il titolo, ovvero Napoli, Inter e Milan

SCUDETTO − Sandro Mazzola ha risposto alla domanda sulla corsa ai primissimi posti: «Lotta Scudetto? Sarà un affare tra Napoli, Inter e Milan. E’ normale che dal canto mio, se non vincesse l’Inter il tricolore, tiferei per il Napoli». Le tre squadre sono divise in classifica da soli quattro punti. Gli azzurri sono in testa a punteggio dopo sette giornate, seguono i rossoneri a quota 19 punti; terza la Beneamata che insegue con 17.

Fonte: Radio Kiss Kiss − Marcello Calvano