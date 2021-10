FOTO − La Serie A celebra l’attacco dell’Inter: 22 gol dopo 7 giornate

L’Inter ha il miglior attacco di tutto il campionato con 22 reti in appena 7 giornate. La Lega Serie A, tramite un post pubblicato su Twitter, ha celebrato l’attacco nerazzurro che ha portato ben 11 giocatori diversi al gol

MIGLIOR ATTACCO − L’Inter comanda la Serie A in termini di reti fatte. Dopo sette giornate, i nerazzurri hanno già realizzato ben 22 gol con 11 giocatori diversi. In testa alla classifica marcatori dell’Inter nonché di tutta la Serie A c’è Edin Dzeko con sei reti. Lo seguono a ruota Lautaro Martinez con cinque, Milan Skriniar e Joaquin Correa con due. A un gol invece: Matias Vecino, Matteo Darmian, Ivan Perisic, Hakan Calhanoglu, Arturo Vidal, Nicolò Barella e Federico Dimarco. Di seguito il post celebrativo della Lega.

L’Inter ha una media reti per ogni partita pari a tre. In tutte le gare giocate, i nerazzurri hanno segnato almeno due reti. In fase difensiva, c’è da migliorare qualcosa visti gli otto gol subiti.