Lazio-Inter, possibili novità dal 1′: Darmian e Gagliardini scalpitano − Sky

Lazio-Inter sarà in programma tra nove giorni allo stadio Olimpico di Roma. Inzaghi avrà qualche problema di formazione relativo ai sudamericani e come riporta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ci potrebbero essere qualche novità di formazione. Occhio a Darmian e Gagliardini

ULTIME − Paventi fa il punto sulla situazione dell’Inter e sulla gara contro la Lazio: «Simone Inzaghi ha a disposizione solo 10 giocatori, sette di movimento più tre portieri. I sudamericani quasi non arriveranno nell’ultimo allenamento prima della partita contro la Lazio di sabato alle ore 18.00. Non potranno abbandonare ovviamente le nazionali ma l’organizzazione di un charter sarà più semplice, se ne riparlerà prossima settimana. Molti possono partire dal 1′ come Matteo Darmian per caratteristiche proprie e degli avversari; cosi come Roberto Gagliardini. Matias Vecino. Infatti, sarà uno degli ultimi a rientrare, Hakan Calhanoglu non sta convincendo, Stefano Sensi non recupera. Andrea Ranocchia potrebbe avere qualche chance nelle prossime partite con Milan Skriniar e Stefan de Vrij che dovranno tirare il fiato».