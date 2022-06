Mauro: «Skriniar difensore eccezionale. Dybala? C’è un allenatore adatto»

Massimo Mauro, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è espresso su Skriniar e Dybala. Nessun dubbio sullo slovacco; sul secondo, c’è un allenatore adatto per lui

MERCATO − Mauro ha ragionato sulla possibile cessione di Skriniar per poi concentrarsi su Dybala: «Milan Skriniar è un difensore eccezionale tant’è vero che lo venderanno per tanti soldi al PSG. Vediamo con chi lo sostituiranno ma Skriniar è stato determinante per i trofei dell’Inter. Paulo Dybala? José Mourinho potrebbe essere l’allenatore adatto a tirare fuori la cazzimma dall’attaccante argentino per diventare il giocatore determinante nelle partite che contano».