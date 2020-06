Mauro: “L’Inter gioca bene, con la Sampdoria perÃ² il solito problema”

Mauro: “L’Inter gioca bene, con la Sampdoria però il solito problema”

Massimo Mauro, intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati”, ha parlato anche dell’Inter e della sua prestazione contro la Sampdoria

BEL GIOCO, MA UN PROBLEMA – Mauro sottolinea le buone prestazioni dell’Inter contro Napoli e Sampdoria, ma facendo presente che i nerazzurri hanno evidenziato il loro solito problema, denunciato anche da Conte, di non “ammazzare” l’avversario: «L’Inter ha creato gioco, è riuscita a creare tante occasioni da gol. Ha fatto vedere il solito problema, non distrugge la partita, poi crea la possibilità agli avversari di tornare in gioco. La Sampdoria li ha messi un po’ in difficoltà, ma hanno giocato bene contro Napoli e Sampdoria».