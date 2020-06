Padovan: “L’Inter puÃ² beneficiare delle partenze sprint di Conte”

Padovan: “L’Inter può beneficiare delle partenze sprint di Conte”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan, ospite in studio a “Sky Sport”, ha analizzato la situazione dell’Inter che domani dovrà tornare in campo contro il Sassuolo

NESSUN RIMPIANTO – Padovan sostiene che l’Inter possa beneficiare delle partenze sprint di Conte sperando che davanti perdano punti: «Sicuramente i precedenti dicono che Conte parte o riparte sempre bene. La preparazione che ha fatto in questo periodo è stata molto intensa. Poi l’elemento sul quale l’Inter deve contare è che le due davanti perdano qualche colpo. La Juve della finale di Roma e della semifinale col Milan può perdere qualche colpo e comincia a essere corta in alcuni reparti. L’Inter, così come il Napoli, ha libertà di testa. E’ vero che non ha raggiunto obiettivi, ma è talmente fuori dalla lotta scudetto che l’Inter deve puntare a rompere le scatole e non avere rimpianti perché può darsi che qualcuno fori una gomma».