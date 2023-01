Mauro: «Dumfries? Non gli darei mai la palla sui piedi! Lukaku? Sembra…»

L’Inter ha battuto il Parma a San Siro dopo essere stata sotto fino all’87’, quando Lautaro Martinez ha trovato il pari anche grazie ad una deviazione decisiva. Massimo Mauro, ospite negli studi Mediaset, ha criticato in modo severo la prestazione di Dumfries e ha detto la sua anche su Lukaku

MERITI – L’Inter, secondo Massimo Mauro, nonostante una prestazione insufficiente ha conquistato i quarti di Coppa Italia meritatamente: «L’Inter ha trovato di fronte un buon Parma, poi alla fine con l’esperienza, la voglia e la forza di difendere il titolo è andata avanti meritatamente. Questa era una partita da vincere per passare il turno e c’è riuscita. Ma il Parma ha giocato benissimo non soltanto per il gol realizzato, l’Inter ha ancora maggior merito per averla risolta con i cambi di Inzaghi. Deve quindi fidarsi in campionato anche di questi uomini. Qualche titolare meglio riposi, l’Inter deve ritrovarsi come gruppo anche per soffrire».

CAMBIARE ARIA – Mauro critica poi in maniera molto severa Denzel Dumfries: «Se io fossi suo compagno la palla sui piedi non gliela darei mai. Se lo si sfrutta male, Dumfries è un giocatore difficile da interpretare. Stasera non c’era spazio per buttarsi dentro, ma la palla sui piedi a lui non gliela si dà perché fa brutta figura. Se il pubblico inizia a mugugnare quando hai la palla, e San Siro è micidiale in questo, allora forse cambiare è meglio».

DUE FATTORI – Per finire Mauro commenta la situazione di Romelu Lukaku: «Ci sono due elementi: gli infortuni e la concorrenza di Dzeko, che è stato determinante anche l’anno scorso. Se Marotta pone l’accento sulla parte atletica di questo ragazzo (vedi articolo), evidentemente non è il Lukaku che abbiamo visto due anni fa. L’annata al Chelsea è stata un disastro, l’Inter lo prende e si ripete la stessa annata di Londra. Mi sembra non sia più nelle condizioni psico-fisiche per essere determinante come lo è stato con Conte».