D’Aversa: «Bene il Parma, Inter brava a ribaltarla: Skriniar buon giocatore»

Roberto D’Aversa, ospite di Sportitalia, ha parlato della partita di questa sera tra Inter e Parma e della situazione del rinnovo di Milan Skriniar.

PARTITA COMPLICATA − Roberto D’Aversa ha fatto un’analisi dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter e Parma: «Quando una squadra di categoria inferiore si presenta a San Siro sicuramente ha più motivazioni rispetto a una squadra come l’Inter. Il primo tempo soprattutto ha fatto molto bene. Per i nerazzurri c’erano pochi spazi. Non era una partita semplice. Sono stati bravi a ribaltarla anche se ai tempi supplementari. Queste sono sempre partite difficili, soprattutto se la squadra avversaria va in vantaggio».

GIOCATORE FORTE − L’allenatore ha poi detto la sua su Milan Skriniar e sulla situazione del suo rinnovo: «Dal punto di vista tecnico è un ottimo calciatore. Non a caso lo vuole il Paris Saint Germain. Poi bisogna aspettare la conclusione di questa situazione. In questo momento in Italia siamo molto indietro rispetto ad altre realtà. Quindi nel caso perdiamo qualcosa dal punto di vista sportivo perché è un giocatore forte. Non dimentichiamo però che a Napoli erano tutti preoccupati dopo l’addio di Koulibaly, ma con lo scouting si è riusciti a rimpiazzarlo bene».