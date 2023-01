Taveri: «Inzaghi promosso nei cambi! Dumfries mal di Mondiale, Acerbi…»

Mino Taveri ha elogiato Inzaghi per i cambi durante Inter-Parma di Coppa Italia. Poi qualche considerazione su Dumfries e Acerbi, autore del gol decisivo

CAMBI − Mino Taveri, ospite negli studi di Mediaset nel post Inter-Parma di Coppa Italia, ha parlato così delle mosse di Inzaghi: «I cambi di Inzaghi hanno dato spinta morale e tecnica con Dimarco che è stato una continua spina nel fianco, mentre Acerbi ha trovato il gol decisivo spingendosi in avanti. Quindi Inzaghi sicuramente è stato promosso per le sostituzioni. Dumfries? Non voglio pensare che il Mondiale abbia influenzato già il nostro campionato. L’Inter ha fatto tre partite in 6 giorni e può darsi che Dumfries stia soffrendo il mal di Mondiale. Bisognerà vedere ancora un paio di partite per capire se avrà anche qualche altro malanno… Forse di mercato».

PROTAGONISTI − Continua Taveri: «Correa e Acerbi? Sono i personaggi che interpretano la partita di questa sera perché l’Inter non ha giocato una buona partita, dobbiamo essere onesti. Ai punti meglio il Parma. L’Inter ha problemi quando non ci sono i titolari, non è riuscita ad avere nemmeno quest’anno le giuste persone che possano sopperire all’assenza degli uomini chiave. Io penso sia questo il problema dell’Inter però poi alla fine Inzaghi, e dobbiamo fare una piccola ammenda, quando insisteva su Acerbi aveva ragione. È un giocatore che gli dà garanzia e fa anche gol, se lo ha voluto c’è un motivo».