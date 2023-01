Galliani: «L’Inter deve lasciare andare Skriniar, bello attaccamento tifosi»

Gianluca Galliani, ospite di Sportitalia, ha detto la sua sull’esultanza del padre Adriano Galliani al gol del pari del Monza. Inoltre ha parlato delle polemiche arbitrali a seguito dell’episodio del gol del 1-3 non assegnato all’Inter. Infine ha espresso una sua opinione sulla situazione relativa al rinnovo di Milan Skriniar.

GIUSTO ESULTARE − Gianluca Galliani si è espresso sulle critiche ricevute da suo padre Adriano Galliani dopo l’esultanza del gol del 2-2 del Monza contro l’Inter. Le sue parole: «Lui ha sempre esultato così per ogni gol. Segnare in quel modo al novantesimo può provocare un’esultanza del genere, soprattutto contro l’Inter. A qualcuno può essere sembrata un po’ eccessiva come reazione e per questo ha fatto il giro del mondo. Alcuni esagerano nelle critiche, però non possono toglierci la gioia di esultare per un gol allo stadio».

ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO − Galliani è poi tronato sulle polemiche a seguito dell’arbitraggio di Juan Luca Sacchi, facendo anche una riflessione sul trattamento degli arbitri in Italia. Il suo pensiero: «Già lo dissi un’altra volta mi viene sempre naturale difendere gli arbitri. Io sto assistendo a tante partite e questa cosa che dal primo minuto tutti iniziano ad aggredire gli arbitri. Credo che queste non siano condizioni per lavorare bene. Per questo non troverai mai in me una sponda per attaccare gli arbitri che fanno un lavoro complicato. A me proprio in Italia non piace l’atteggiamento che soprattutto i calciatori hanno con gli arbitri».

Galliani sulla situazione tra Skriniar e l’Inter

SITUZIONE DIFFICILE − Galliani si è infine espresso sulla situazione del rinnovo di Milan Skriniar: «Una certa tipologia di giocatori quando entrano nel mirino di club importanti come il Paris Saint Germain è meglio lasciarli andare. Nel nostro campionato non si possono più permettere economicamente questi lussi. Ci vuole coraggio a fare questo ed è un dispiacere per i tifosi. Tutti i tifosi, in questo caso quelli dell’Inter hanno la mia ammirazione. Loro credono ancora di poterli convincere a rimanere. Credo che questa sia una cosa bella. Bisogna ammettere che la Serie A è diventato un campionato di passaggio. Quella di Skriniar è una situazione difficile. La società ha fatto il possibile e quindi non è giusto darle la colpa. Alcune società come il Milan e il Napoli hanno capito che alcuni calciatori devono essere lasciati liberi di andare. Bisogna puntare sullo scouting come hanno fatto i partenopei con Kim e Kvaratskhelia».